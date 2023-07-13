Источники сообщили, что АПЛ Северного флота не примут участие в Главном параде ВМФ

День Военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Атомные подводные лодки Северного флота (СФ) не будут участвовать в Главном военно-морском параде (ГВМП). Об этом ТАСС сообщили несколько источников, близких к Военно-морскому флоту (ВМФ) и оборонно-промышленному комплексу.

"В ГВМП-2023 атомные подводные лодки СФ не будут принимать участие, в отличие от предыдущих парадов", - отметил один из собеседников агентства. Другой подтвердил эту информацию, уточнив, что "атомные субмарины впервые не будут задействованы в военно-морском параде".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ТАСС сообщал, что ГВМП-2023 состоится в День ВМФ 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

О параде

Практика проведения ГВМП в День ВМФ была возобновлена с 2017 года. Парад кораблей проводится в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге и акватории Большого Кронштадтского рейда. В нем участвуют корабли и подлодки всех четырех флотов, а также Каспийской флотилии. На предыдущих парадах СФ представляли, в частности, атомные стратегические подводные лодки "Дмитрий Донской", "Князь Владимир", многоцелевые атомные подлодки "Орел", "Вепрь" и "Северодвинск".

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля согласно указу президента РФ от 31 мая 2006 года.