12 июля, 22:39

С начала 2023 года Ростех произвел в 20 раз больше снарядов для РСЗО, чем за весь 2022 год

Как отметил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев, проблем с поставками снарядов в войска нет

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Предприятия Ростеха за 2023 год произвели в 20 раз больше снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), чем за весь 2022 год, по отдельным наименованиям производство выросло до 50 раз. Об этом в интервью ТАСС сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

"С начала 2023 года мы произвели в 20 раз больше снарядов РСЗО, чем в прошлом году. Существенно увеличен выпуск боеприпасов в калибрах 122 мм, 220 мм, 300 мм. По отдельным наименованиям боеприпасов рост производства - до 50 раз", - сказал он.

Оздоев заверил, что перебоев в поставках боеприпасов в войска нет, не было и не будет. "Выполнение гособоронзаказа для нас - приоритетная задача, все силы брошены на это", - добавил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск. 

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