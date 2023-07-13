В Ростехе усилят защиту верхней части боевой техники от ударов Javelin

Комплексы дорабатываются с учетом современных угроз, подчеркнул индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Предприятия Ростеха на основе опыта спецоперации дорабатывают защиту верхней части боевой техники, куда бьют противотанковые ракетные комплексы Javelin и сбрасываемые с дронов гранаты. Об этом в интервью ТАСС рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

"Боевая техника дорабатывается с учетом современных угроз, чтобы повысить выживаемость на поле боя и самих машин, и военнослужащих, прежде всего. В первую очередь, прорабатываем варианты по эффективной защите верхней полусферы. Именно сюда атакуют "Джавелины", ударные беспилотники, гранаты и бомбы, сбрасываемые с дронов", - рассказал он.

Оздоев уточнил, что некоторые решения уже применяются и показывают свою эффективность на поле боя.

Ранее первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков рассказывал, что конструкторы и техники предприятий госкорпорации периодически выезжают на передовую, где наблюдают за тем, как работают созданные ими системы.

В июне начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков докладывал министру обороны Сергею Шойгу о том, что бронемашины, подлежащие отправке в зону проведения спецоперации, уже доработаны с точки зрения требований к защищенности. Кроме того, на передовую вместе с танками отправляются модули комплексной бронезащиты, где произойдет их установка на боевые машины.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.