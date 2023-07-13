В Ростехе разработали позволяющий роботизировать любой танк и БМП комплекс "Прометей"

Оснащенная таким комплексом машина сможет в автономном режиме определять лучший маршрут и обрабатывать информацию с помощью технического зрения, уточнил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ростех создал программно-аппаратный комплекс "Прометей", который позволяет превратить любые БМП, БТР или танк в дистанционно управляемую роботизированную машину. Об этом в интервью ТАСС рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

Он отметил, что роботизированная БМП с боевым модулем "Синица", разработанная входящим в Ростех ВНИИ "Сигнал", показала "реальные возможности и эффективность управления техники "с пульта".

"Но мы пошли дальше и создали программно-аппаратный комплекс "Прометей". С его помощью можно превратить в робота любую машину, как колесную, так и гусеничную. Это может быть БМП, БТР или танк. Управление обеспечивается с помощью дистанционного пульта, при этом штатные места членов экипажа сохраняются. Доработка боевых машин требуется незначительная", - рассказал Оздоев.

Он отметил, что проект развивается в сторону повышения автономности: боевая машина сможет без участия оператора двигаться по заданным координатам с выходом в необходимую точку.

Кроме того, оснащенная комплексом "Прометей" машина сможет в автономном режиме определять лучший маршрут, обходить препятствия, оперативно обрабатывать информацию с помощью технического зрения. "Если совместить "Прометей" с перспективными системами управления огнем, получится настоящий "терминатор", - добавил представитель госкорпорации.

Роботизированная боевая машина пехоты БМП-3 с модулем "Синица" разработана входящими в холдинг "Высокоточные комплексы" "Курганмашзаводом" и ВНИИ "Сигнал", она впервые продемонстрирована на форуме "Армия-2022". Специальный комплект оборудования позволил роботизировать функции механика-водителя и стрелка, при этом машина не теряет возможности ручного управления.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.