Ростех: результативность доработанных "Панцирей" против снарядов HIMARS достигает 100%

Индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев сообщил, что любое оружие по итогам боевого применения проходит модернизацию и совершенствуется

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Результативность доработанных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" против снарядов HIMARS достигает 100%. Об этом сообщил в интервью ТАСС индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

"Результативность доработанных по итогам спецоперации ЗРПК "Панцирь" в плане противодействия снарядам реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства в ряде случаев достигает 100%", - сказал он.

"Любое оружие по итогам боевого применения проходит модернизацию и совершенствуется. Это непрерывный процесс. Например, после появления у противника РСЗО HIMARS специалисты "Высокоточных комплексов" доработали ЗРПК "Панцирь" для перехвата снарядов этих систем. Сегодня мы видим примеры успешного противодействия ударам HIMARS с помощью нашего ЗРПК. Есть прецеденты, когда из 12 запущенных снарядов американской РСЗО сбиваются все 12", - сказал Оздоев.

Ранее в холдинге "Высокоточные комплексы" ТАСС сообщали о доработке "Панциря" с учетом эксплуатации в СВО и наличия у противника современного ракетного вооружения, такого как РСЗО HIMARS.

По информации Минобороны РФ, расчеты "Панцирей" в рамках спецоперации каждую смену обнаруживают и уничтожают в небе по несколько целей. Их системы позволяют операторам вычислять в небе как крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО советского и западного образца, так и бытовые беспилотники размером 30 на 30 см, которые разведка Вооруженных сил Украины часто использует для изучения местности, а также в качестве дронов-камикадзе.

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также для прикрытия комплексов ПВО дальнего действия. В Вооруженных силах РФ представлен модификацией "Панцирь-С1" с многоканальной системой захвата и сопровождения целей. Он способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1 000 м/с, на дистанции от 200 м до 20 км.