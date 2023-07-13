Линия боевого соприкосновения на Кинбурнской косе не изменилась из-за ЧС на Каховской ГЭС

Замкомандира казачьей бригады "Дон" Сергей Юрченко уточнил, что войска РФ не отошли от линии соприкосновения ни на метр

ГЕНИЧЕСК, 13 июля. /ТАСС/. Российские силы остались на своих позициях на Кинбурнской косе, несмотря на подтопление после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил в четверг ТАСС заместитель командира казачьей бригады "Дон" Сергей Юрченко, подразделения которого занимают левый берег.

"Мы ни на метр не отошли. Линия фронта на Кинбурнской косе не изменилась. Мы готовы к отражению атак, десантов, диверсий", - сказал Юрченко.

По его словам, вода местами на косе все еще стоит, однако в целом ее уровень снизился.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. Разрушение станции нанесло серьезный экологический ущерб, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. По информации экстренных служб, погибли 55 человек, еще 152 госпитализированы. ВСУ были вынуждены оставить свои позиции на островах в устье Днепра.