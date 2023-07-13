13 июля, 02:04
Военная операция на Украине

Группировка "Юг" отразила восемь атак штурмовых групп ВСУ

© Минобороны России

В районах Ягодного и Авдеевки российские военные поразили взводно-опорные пункты и скопления живой силы противника

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Подразделения группировки сил "Юг" отразили восемь атак штурмовых групп противника на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

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"Подразделения Южной группировки войск успешно отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях", - заявил Астафьев. По его словам, экипажи вертолетов армейской авиации нанесли по противнику удары с воздуха в районе Богдановки.

Как отметил Астафьев, экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поразили взводно-опорные пункты и скопления живой силы противника в районах Ягодного и Авдеевки. 

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