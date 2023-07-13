13 июля, 02:04
Военная операция на Украине

Артиллеристы ЮВО одним ударом уничтожили склад дронов и расчет их операторов

Также ВС РФ поразили два автомобиля, два миномета и расчет гранатомета АГС-17, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск нанесли удар по складу ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке и вместе с ним уничтожили расчет операторов. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

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"Артиллеристы из 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа нанесли удар по складу ударных беспилотных летательных аппаратов 10-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Красногоровке, уничтожив вместе с ним расчет операторов комплекса БЛА", - заявил Астафьев.

Кроме того, отметил Астафьев, артиллерия группировки "Юг" уничтожила два автомобиля ВСУ, два миномета и расчет гранатомета АГС-17. 

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