13 июля, 07:47
Новая техника ВС РФ

В Ростехе заявили, что новый кластер "Калашникова" увеличит выпуск разведывательных БЛА

Индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев пояснил, что кроме самих беспилотников дивизион будет производить наземные средства их запуска, а также контрольно-проверочные машины, мобильные пункты управления из состава комплексов для корректировки высокоточных боеприпасов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Создаваемый кластер концерна "Калашников" (входит в Ростех) кратно увеличит выпуск разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом сообщил в интервью ТАСС индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

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"Мы расширяемся по тем направлениям, где спрос вырос кратно и текущих мощностей недостаточно. Например, "Калашников" создает дивизион специальных машин. Эта структура кратно увеличит производство разведывательных беспилотников и барражирующих боеприпасов. Те же "Ланцеты" сегодня очень нужны, за время СВО они не раз доказали эффективность. Недаром в зарубежных СМИ их называют самым массовым убийцей техники ВСУ", - сказал Оздоев.

Он пояснил, что кроме самих беспилотников дивизион будет производить наземные средства их запуска, а также контрольно-проверочные машины, мобильные пункты управления из состава комплексов для корректировки высокоточных боеприпасов, средства обслуживания техники специального назначения.

Президент концерна "Калашников" Алан Лушников 26 мая сообщил о создании дивизиона беспилотных летательных аппаратов, консолидации мощностей по разработке и производству и расширении производства. По словам главы концерна, задачей станет все, что необходимо для эффективного функционирования БЛА. 

Теги:
РоссияНовая техника ВС РФ
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