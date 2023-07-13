Ростех готовится к серийному выпуску дымовой гранаты для защиты от высокоточного оружия

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев сообщил, что первая партия боеприпасов может быть заказана в 2023 году

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ростех готовится к началу серийного производства дымообразующей гранаты для защиты от высокоточного оружия РДГ-У, первая партия боеприпасов может быть заказана уже в 2023 году. Об этом в интервью ТАСС рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

"Граната создает быструю и долгую дымовую завесу, плюс тепловые зоны с высокой температурой. Это хорошо защищает от оружия с тепловизионным прицелом и от высокоточного оружия с тепловым наведением. Сейчас идет подготовка к началу серийного производства этого изделия. Сроки начала производства зависят от заказчика. Ожидаем, что заказ на первую партию РДГ-У получим в текущем году", - рассказал он.

По словам Оздоева, боеприпас существенно превосходит не только отечественные, но и зарубежные аналоги.

РДГ-У создана в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн "Калашников" Ростеха), на нее получен патент. Изделие содержит дымообразующий состав как мгновенного, так и курящегося действия, который находится в двух секциях, соединенных между собой перфорированной перегородкой. Это позволяет быстро ставить завесу и долго подпитывать ее.

Граната обеспечивает маскировку в инфракрасном диапазоне благодаря созданию тепловых зон с высокой температурой и повышенной парусностью, а также плавно оседающим в воздухе горящим плоским пироэлементам. Такая завеса позволяет защитить от оружия с тепловизионным прицелом и от высокоточного оружия с тепловым наведением.