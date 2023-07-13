Офицер заявил об уничтожении 10 российскими разведчиками 60 бойцов ВСУ и 19 единиц техники

Командир разведроты с позывным Метис добавил, что разведчики избежали потерь

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Группа из 10 разведчиков российских ВДВ в одном из регионов проведения специальной военной операции устроила засаду, в результате были ликвидированы 60 украинских военнослужащих и уничтожены 19 единиц техники. Об этом сообщил журналистам командир разведроты с позывным Метис, который руководил боем.

"Мы устроили засаду на противника. На место выдвигались трое суток, часто ползком. Приняли стрелковый бой. Было уничтожено до 60 человек личного состава противника и 19 единиц легкобронированной техники, включая HUMMER. Были и пикапы, фургоны. В нашей группе было 10 человек", - рассказал офицер, добавив, что разведчики избежали потерь.

По его словам, бой шел более 2,5 часа, дистанция между противниками иногда составляла всего 10 м. Разведчики из тяжелого вооружения имели при себе только ручные противотанковые гранатометы, которые и позволили уничтожить технику неприятеля. Десантники также захватили в качестве трофея и тут же применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Когда украинские военные отступили, среди погибших разведчики обнаружили женщину, входившую в состав минометного расчета.

За успешное выполнение задачи Метис удостоился звания Героя России, а бойцы его группы были награждены орденами Мужества и медалями "За отвагу".