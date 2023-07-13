13 июля, 07:43

В Ростехе считают, что будущее за высокоточными боеприпасами

Индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев отметил в качестве примера, что в зоне СВО отлично зарекомендовал себя "Краснополь"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Высокоточные боеприпасы со временем вытеснят обычные, такое мнение в интервью ТАСС высказал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

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Он отметил, что по результатам применения в зоне спецоперации корректируемых артиллерийских боеприпасов госкорпорацией наращивается их производство по всей востребованной номенклатуре.

"Например, в зоне СВО отлично зарекомендовал себя "Краснополь". Это разработка "Высокоточных комплексов", меткое и очень эффективное оружие. Мы совершенствуем его, в том числе с учетом опыта СВО. Очевидно, что за высокоточными боеприпасами будущее. Все идет к тому, что со временем они вытеснят обычные", - добавил Оздоев.

Высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс "Краснополь" разработан Конструкторским бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова (входит в НПО "Высокоточные комплексы"). Помимо осколочно-фугасного управляемого снаряда, он также включает лазерный целеуказатель-дальномер, с помощью которого производится наведение изделия на цель. Снаряд калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами "Мста-С", "Мста-СМ" и "Коалиция-СВ".

Дальность его полета достигает 20 км, масса боевой части - 8 кг. Целеуказатель комплекса "Краснополь" способен захватывать одновременно до трех целей. 

Теги:
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