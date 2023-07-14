"Оберег" от пуль и осколков. Как совершенствуются бронежилеты для российских военных

В июле государственная корпорация "Ростех" представила в Москве на выставке "День передовых технологий — 2023" новую линейку штурмовых бронежилетов "Оберег". Средства индивидуальной защиты, разработанные тульским предприятием "Октава", выдерживают попадание бронебойных патронов и уже активно используются в зоне спецоперации. Об особенностях конструкции "Оберега" и других современных российских бронежилетов — в материале ТАСС

От кирасы до бронежилета

История появления в армиях мира первых бронежилетов тесно связана с развитием огнестрельного оружия. Чем мощнее оно становилось, тем больше военачальники задумывались о том, как защитить своих солдат на поле боя от пулевых ранений. Так, в конце XIX века в арсенале пехотинцев стали появляться сначала небольшие металлические щиты, а затем кирасы (панцири), эффективность которых напрямую зависела от толщины железа. Хорошую защиту обеспечивала тяжелая и толстая кираса, которая, однако, серьезно снижала мобильность бойцов.

В период Великой Отечественной войны советских солдат защищали стальные нагрудники, и лишь в 1970-х в СССР появился первый бронежилет, созданный Всесоюзным институтом авиационных материалов для спецподразделений КГБ.

Совершенствование средств индивидуальной защиты для российских военных и сотрудников спецподразделений продолжается. Основными задачами конструкторов по-прежнему остаются поиск баланса между мобильностью и защищенностью носителя, а также создание универсального бронежилета для широкого применения.

"Оберег"

Одна из последних моделей бронежилетов называется "Оберег". Его создали в Туле на предприятии "Октава", которое долгое время занималось производством бытовой радиоаппаратуры. Однако с началом спецоперации на заводе открылись дополнительные цеха, где теперь выполняют гособоронзаказ — делают защиту для российских военных.

"Основной особенностью нашего бронежилета "Оберег" является высокий класс пулестойкости — БР-5 (всего существует шесть классов: от БР-1 до БР-6). Он предусматривает защиту от поражения пулями снайперской винтовки СВД со стальным термоупрочненным сердечником. Такие боеприпасы способны пробить броню бронетранспортера, а "Оберег" выдерживает", — сообщил в интервью ТАСС руководитель отдела производства бронежилетов АО "Октава" (входит в госкорпорацию "Ростех") Иван Лялюхин.

Бронежилет "Оберег" © Василий Кучушев/ ТАСС

Арамидное волокно (относится к классу термостойких и прочных синтетических волокон, применяется в аэрокосмической и военной промышленности) и керамика, которые используются в конструкции "Обрега", делают бронежилет одним из самых легких в своем классе. Его вес в полной комплектации с бронеплитами — 11,7 кг. Для такого уровня защиты, как говорят специалисты, это совсем немного, до сих пор можно встретить модели класса БР-5 в два раза тяжелее.

Также для производства тульских бронежилетов используется ткань повышенной прочности с водоотталкивающими свойствами и высокой устойчивостью к динамическим нагрузкам. К слову, сам жилет на этапе испытаний буквально прошел огонь и воду: в "Оберег" не только палили из большинства видов стрелкового оружия — его взрывали, поджигали, топили, сбрасывали с высоты и подвергали воздействию экстремальных температур в диапазоне от –40 °C до +40 °C .

Особое внимание производитель уделил комфорту. Амортизационная подушка, которая размещена на внутренней части бронежилета (для того, чтобы после удара пули в плиту боец не получил травму) изготовлена из дышащей ткани. Кроме этого, при разработке бронежилета учитывалось анатомическое распределение нагрузки — его масса распределяется по всему корпусу бойца, что позволяет находиться в "Обереге" дольше, чем в обычном бронике. Еще "Оберег" может комплектоваться различными подсумками для рации, автоматных рожков, гранат или аптечки. По словам Ивана Лялюхина, все допы также производятся на тульской "Октаве".

"Оберег" выпускается в нескольких комплектациях. Базовая — самая простая, состоит из передней и задней бронеплит и боковой защиты. В максимальную комплектацию включена защита шеи, плеч, паха и задней поверхности бедра.

"Обереги" сейчас защищают бойцов нескольких подразделений, работающих в СВО. Отзывы мы слышим по большей части положительные, ребята ценят нашу продукцию за высокие защитные свойства, сравнительно небольшой вес, эргономику, носят каждый день, присылают фотографии в них", — говорит Иван Лялюхин.

По словам производителя, одеть в тульские "Обереги" всю российскую армию вполне возможно. Мощности завода готовы к большим заказам. Уже сейчас "Октава" способна отправлять на фронт 2 500 бронежилетов ежемесячно.

Модульный "Гермес"

В начале 2000-х московское научно-производственное предприятие "КлАСС" одним из первых в России представило отечественный модульный бронежилет БЖ 6Б23. Его особенностью стала сборная конструкция, состоявшая из двух секций — спинной и грудной.

После принятия жилета в 2003 году на вооружение "КлаСС" продолжил работу над модульными бронежилетами, которые сегодня позволяют владельцу собственноручно перестраивать экипировку под те или иные боевые задачи.

Бронежилет "Гермес" © Василий Кучушев/ ТАСС

В основе новинки от столичных конструкторов — бронежилета "Гермес" — эластичный корсет, на который навешивается грудная, спинная и боковые панели, а также другие защитные модули. Корсет позволяет разгружать позвоночный отдел бойца путем перераспределения веса со спины на тазобедренный сустав. Также в конструкцию вмонтирован специальный трос, с помощью которого жилет можно сбросить всего одним движением.

"Мы тесно контактируем c сотрудниками спецподразделений и с участниками СВО — так получается максимально объективная картина эксплуатации наших изделий. Как известно, в спецоперации широко применяется артиллерия, а это осколки, которые могут прилетать когда угодно и откуда угодно. Они могут повредить крупные артерии, и тогда возникает почти стопроцентная вероятность гибели бойца. В связи с этим в последнее время часто слышим просьбу усилить защиту различных жизненно важных зон, в том числе паховой. Так в конструкции нашего жилета появился специальный бронефартук. Еще у "Гермеса" есть специальный быстросъемный воротник и противоосколочные набедренники", — сказал в беседе с ТАСС заместитель начальника отдела маркетинга и развития НПП "КлАСС" Антон Сикорский.

Жилет "Ратника"

Экипировка "солдата будущего" "Ратник", разработанная Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения для повышения боевой эффективности и выживаемости на поле боя, снабжена общевойсковым бронежилетом 6Б45. По данным производителя, он способен выдержать попадание пуль автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова и американской винтовки М16А2 с расстояния 10 м.

Экипировка "Ратник" © Василий Кучушев/ ТАСС

В основе жилета — керамико-композитные бронепанели, обладающие высокой прочностью при небольшой массе. В базовой версии он весит чуть больше 7 кг. При необходимости жилет "Ратника" можно доукомплектовать дополнительными элементами, позволяющими увеличить защищаемую площадь практически в два раза.

Подготовил Василий Кучушев