Росгвардия за два месяца с помощью беспилотников задержала шестерых пособников ВСУ

Как отметили в ведомстве, операторы расчета БПЛА "Орлан-10" имеют возможность вести разведку в любое время суток

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии за два месяца с помощью БПЛА задержали шестерых пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на новых территориях России. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"За два месяца бойцы спецназа Росгвардии во взаимодействии с расчетом беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" войск национальной гвардии задержали шестерых человек по подозрению в пособничестве ВСУ. Пресечь утечку информации о количестве, расположении и перемещении российских военнослужащих удалось благодаря современным средствам разведки, которые позволяют росгвардейцам осуществлять поиск целей противника на тактической глубине", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что операторы расчета БПЛА "Орлан-10", оснащенного дневной и тепловизионной камерой, имеют возможность вести разведку в любое время суток. С помощью полученных данных специалисты выявляют места дислокации ВСУ и корректируют огонь артиллерии.

"Широкий функционал комплекса "Орлан-10" дает возможность определять местоположение мобильных телефонов, управлять спутниковыми системами и идентифицировать их параметры. Если данные представляют оперативный интерес, чаще всего это - координаты абонентов GSM иностранных государств, информация передается подразделениям спецназа Росгвардии и взаимодействующим органам", - заключили в ведомстве.