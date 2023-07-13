13 июля, 11:17,
обновлено 13 июля, 11:30
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на донецком направлении

© Минобороны России

Они составили до 480 военнослужащих, 6 пикапов, 3 самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубицы "Мста-Б" и "Д-30"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на донецком направлении составили до 480 военнослужащих.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боевых действий потери противника составили до 480 украинских военнослужащих, 6 пикапов, 3 самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубицы "Мста-Б" и "Д-30", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация