В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на донецком направлении

Они составили до 480 военнослужащих, 6 пикапов, 3 самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубицы "Мста-Б" и "Д-30"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на донецком направлении составили до 480 военнослужащих.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боевых действий потери противника составили до 480 украинских военнослужащих, 6 пикапов, 3 самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубицы "Мста-Б" и "Д-30", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.