МО РФ заявило, что потери ВСУ за сутки на купянском направлении составили до 30 военных

Противник также потерял 2 бронетранспортера, 2 самоходки "Гвоздика" и гаубицу Д-20, отметили в ведомстве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Войска РФ за сутки на купянском направлении уничтожили до 30 украинских военных, 2 бронетранспортера, 2 самоходки "Гвоздика" и гаубицу Д-20.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Лиман Первый Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 2 бронетранспортера, 2 автомобиля, гаубица Д-20, а также 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказал Конашенков.