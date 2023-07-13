13 июля, 11:22
Военная операция на Украине

МО РФ заявило, что потери ВСУ за сутки на купянском направлении составили до 30 военных

Противник также потерял 2 бронетранспортера, 2 самоходки "Гвоздика" и гаубицу Д-20, отметили в ведомстве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Войска РФ за сутки на купянском направлении уничтожили до 30 украинских военных, 2 бронетранспортера, 2 самоходки "Гвоздика" и гаубицу Д-20.

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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Лиман Первый Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 2 бронетранспортера, 2 автомобиля, гаубица Д-20, а также 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказал Конашенков. 

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