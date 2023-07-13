13 июля, 14:56
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили ракету ВСУ в районе Мелитополя в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Мелитополя в Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В небе над Мелитополем система ПВО ВС РФ сбила вражескую ракету. В 17:35 [мск] боевики террористического киевского режима совершили попытку нанести огневой удар по Мелитополю. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Информация уточняется", - сказал представитель оперативных служб. 

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