Российские средства ПВО сбили ракету ВСУ в районе Мелитополя в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Мелитополя в Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В небе над Мелитополем система ПВО ВС РФ сбила вражескую ракету. В 17:35 [мск] боевики террористического киевского режима совершили попытку нанести огневой удар по Мелитополю. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Информация уточняется", - сказал представитель оперативных служб.