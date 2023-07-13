Путин заявил, что поставляемые Киеву ракеты наносят ущерб России, но ничего критического

Президент РФ отметил, что Москва видит, сколько надежд возлагалось на поставку ракет дальнего радиуса действия

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Поставляемые Украине ракеты наносят ущерб российской стороне, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".

Говоря о поставках вооружений Киеву, он отметил, что Россия видит, сколько надежд возлагалось на поставку ракет дальнего радиуса действия.

"Да, они (поставленные ракеты - прим. ТАСС) ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием этих ракет", - сказал президент.