Путин: западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы не хотят в них садиться

По словам российского президента, уничтожение западных танков - приоритетная цель российских военных

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие боятся использовать западные танки, поскольку они приоритетная цель российских военных, рассказал президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-24".

"Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки (западные - прим. ТАСС), потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя", - отметил глава государства. По его мнению, "это малоприятное обстоятельство". "А горят они так же, как и все остальные, даже лучше, чем остальные советского производства, известные Т-72", - заметил Путин.