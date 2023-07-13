13 июля, 16:01,
обновлено 13 июля, 16:17
Военная операция на Украине

Путин: западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы не хотят в них садиться

© ТАСС/ Ruptly

По словам российского президента, уничтожение западных танков - приоритетная цель российских военных

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие боятся использовать западные танки, поскольку они приоритетная цель российских военных, рассказал президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-24".

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"Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки (западные - прим. ТАСС), потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя", - отметил глава государства. По его мнению, "это малоприятное обстоятельство". "А горят они так же, как и все остальные, даже лучше, чем остальные советского производства, известные Т-72", - заметил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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