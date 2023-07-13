Путин: поставки западных вооружений Киеву ничего ему не дадут, только разожгут конфликт

Российский лидер отметил, что в разжигании конфликта есть "заинтересанты"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что новые поставки западных вооружений Украине ничего ей не дадут, только усугубят ситуацию.

"С точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не даст новая поставка вооружений, только усугубит ситуацию, причем усугубит для украинкой стороны", - сказал глава государства в эфире телеканала "Россия-24".

По оценке Путина, такие новые поставки "будут разжигать дальше конфликт". "Если кто-то в этом заинтересован, а, судя по всему, такие "заинтересанты" есть, то это самый лучший способ реализовать эту задачу - разжигать конфликт дальше, поставлять новые вооружения", - подчеркнул российский лидер.