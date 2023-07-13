13 июля, 16:01,
обновлено 13 июля, 16:26
Военная операция на Украине

Путин: поставки западных вооружений Киеву ничего ему не дадут, только разожгут конфликт

© ТАСС/ Ruptly

Российский лидер отметил, что в разжигании конфликта есть "заинтересанты"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что новые поставки западных вооружений Украине ничего ей не дадут, только усугубят ситуацию.

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"С точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не даст новая поставка вооружений, только усугубит ситуацию, причем усугубит для украинкой стороны", - сказал глава государства в эфире телеканала "Россия-24".

По оценке Путина, такие новые поставки "будут разжигать дальше конфликт". "Если кто-то в этом заинтересован, а, судя по всему, такие "заинтересанты" есть, то это самый лучший способ реализовать эту задачу - разжигать конфликт дальше, поставлять новые вооружения", - подчеркнул российский лидер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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