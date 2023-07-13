Дебаты по зерновой сделке и мнения об Украине в НАТО. События вокруг Украины

Принятие Украины в НАТО создает угрозы для безопасности России, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-24". Вступление Украины в Североатлантический альянс во время текущего конфликта могло бы привести к третьей мировой войне, отметил президент США Джо Байден в ходе выступления в Хельсинки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что направил президенту РФ письмо "с конкретными предложениями" с целью продления черноморской зерновой сделки. Как сказал Путин, он пока не видел этого письма. По словам российского лидера, Москва может приостановить свое участие в сделке, но готова снова присоединиться к ней, когда будут выполнены все данные России обещания.

Горсовет Киева ввел запрет на публичное использование "русскоязычного культурного продукта".

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), все объекты поражены, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, ВСУ за прошедшие сутки пытались безуспешно наступать на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. Общие потери ВСУ составили порядка 860 человек, причем более половины из них (480 человек) противник потерял на донецком направлении, где российские войска отразили 16 атак.

Уничтожены танк, 2 бронетранспортера и другая бронетехника, а также более десятка самоходных артиллерийских установок, в том числе производства Великобритании и Польши.

Зерновая сделка

Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что направил президенту РФ письмо "с конкретными предложениями" с целью продления черноморской зерновой сделки. При этом Гутерриш отказался раскрывать детали письма. "Чем меньше мы будем обсуждать это публично, тем больше шансов достичь результатов", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Генсек ООН уточнил, что он еще не получил ответа на свое послание.

По словам российского лидера, он пока не видел этого письма. "Мы можем приостановить наше участие в этой сделке", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия-24". "И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены, - ну пусть исполнят эти обещания. И мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова", - указал глава российского государства.

Украина и НАТО

Членство Украины в Североатлантическом альянсе создаст угрозу безопасности России, "и, собственно говоря, одна из причин специальной военной операции - это угроза вступления Украины в НАТО", заявил президент РФ в эфире телеканала "Россия-24". По словам Путина, "Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности", но "есть только одно ограничение: оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны".

Вступление Украины в НАТО во время боевых действий на ее территории означало бы начало третьей мировой войны, заявил президент США в ходе визита в Финляндию.

Присоединение Украины к альянсу будет возможно, когда она проведет все необходимые реформы, указал в эфире телеканала CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его мнению, власти Украины уже работают над этими реформами, "но если говорить о борьбе с коррупцией, демократических институтах, верховенстве закона, судебной системе, то все это еще предстоит сделать".

Обещания стран НАТО принять Украину в альянс означают не что иное, как растягивание конфликта на неопределенный срок, заявил претендент на пост президента США Роберт Кеннеди - младший. "Учитывая, что членство Украины в НАТО совершенно неприемлемо для России, это, по сути, означает бесконечную войну", - написал он в Twitter.

Переговоры

Информация о том, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут пройти в июле, является недостоверной, Киев и его западные кураторы идут путем эскалации боевых действий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Лента.ру".

По его словам, Москва "самым внимательным образом" изучила все поступившие мирные инициативы и "разделяет многие предложения партнеров". "Вместе с тем вынуждены констатировать абсолютное нежелание западных кураторов [президента Украины] Владимира Зеленского идти на любую форму деэскалации. Киевский режим напрямую и с ходу отверг возможность переговоров на основе мирных инициатив, предложенных Китаем, Бразилией и странами Африки", - отметил Лавров.

Кассетные боеприпасы

ВСУ уже получили из США кассетные боеприпасы, сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью телеканалу CNN. По его словам, высшее военное руководство будет определяться с участками, где могут использоваться эти боеприпасы.

При этом, по утверждению Тарнавского, ВСУ еще их не использовали, хотя 11 июля в оперативных службах Запорожской области сообщили, что украинские военные обстреляли город Токмак с использованием кассетных боеприпасов.

Вывоз святынь

Киев ведет переговоры с патриархом Константинопольской православной церкви Варфоломеем о подключении Фанара к вывозу с Украины христианских ценностей, якобы находящихся под угрозой уничтожения из-за российских бомбардировок, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, заявление которого распространило пресс-бюро СВР.

По данным СВР, похищение святынь предполагается "оформить" как часть регулярной межцерковной практики принесения реликвий в третьи государства для поклонения верующих. "По расчетам украинских схизматиков и благоволящего им Константинополя, таким образом Киев сможет избежать обвинений в незаконном перемещении православных сокровищ за границу при молчаливом согласии внешних партнеров и международных организаций, включая ЮНЕСКО", - отметили в Службе внешней разведки.

Запрет русского языка

Киевский горсовет "наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта" на территории украинской столицы, сообщается на сайте совета.

Как пояснил глава постоянной комиссии горсовета по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук, запрет касается "книг, художественных альбомов, аудиовизуальных произведений, музыкальных звукозаписей, изделий художественных промыслов, театральных и цирковых представлений, концертов и культурно-образовательных услуг". Мораторий также распространяется на "объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение".