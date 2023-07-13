ЦПВС: истребители проамериканской коалиции 10 раз нарушили воздушное пространство Сирии

Кроме того, по данным центра, возглавляемая США международная коалиция 13 раз за сутки допустила нарушения протоколов деконфликтации, связанные с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Истребители F-15, F-16 и "Рафаль" возглавляемой США международной коалиции десять раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе, через который проходят международные воздушные трассы. Об этом сообщил в четверг заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии парой истребителей F-15, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей "Рафаль". Кроме того, 12 июля 2023 г. в районе Эт-Танф силами "коалиции" были проведены учения с использованием средств противовоздушной обороны", - сказал он.

Гуринов отметил, что подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы. Замруководителя центра также добавил, что, по его данным, возглавляемая США международная коалиция 13 раз за сутки допустила нарушения протоколов деконфликтации, связанные с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.