Командир батальона "Шторм Z" с позывным Али ранее также сообщал, что украинские войска потеряли 11 июня более 200 человек убитыми и свыше 20 единиц тяжелой техники

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами и беспилотник-камикадзе в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. Об этом в четверг ТАСС сообщил командир батальона "Шторм Z" с позывным Али.

"В районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ и сбили беспилотник-камикадзе противника", - сказал собеседник агентства.

Ранее командир батальона сообщал ТАСС, что украинские войска потеряли 11 июня более 200 человек убитыми и свыше 20 единиц тяжелой техники, в том числе 5 танков Leopard и 8 боевых машин пехоты Bradley, на направлении Орехово - Работино в Запорожской области.