Источник: крейсер "Петр Великий" спишут после возвращения в строй "Адмирала Нахимова"

На борт "Нахимова" уже перешла значительная часть экипажа "Петра Великого"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" будет списан после ремонта и модернизации однотипного корабля "Адмирал Нахимов". Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к Военно-морскому флоту.

"Принципиальное решение о списании "Петра Великого" принято. Это должно произойти после возвращения в строй "Адмирала Нахимова", - сказал он.

По данным собеседника агентства, в ожидании передачи "Адмирала Нахимова" флоту значительная часть экипажа "Петра Великого" перешла на борт "Нахимова". Оставшаяся часть экипажа "Петра Великого" обеспечивает его живучесть.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В июне в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2023) глава "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил ТАСС, что крейсер "Адмирал Нахимов" после ремонта и модернизации на предприятии может выйти на ходовые испытания в декабре 2023 года или в мае 2024. По его словам, крейсер находится на завершающем этапе ремонта и модернизации, в работе участвуют более 3 тыс. человек. Одновременно идут швартовые испытания корабля. Он готовится к заселению экипажа.

О крейсерах

"Адмирал Нахимов" находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем велись с 2013 года. Главный результат модернизации - заметное усиление его ударной мощи. Планируется, что он будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на 8 крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый, а в перспективе получит гиперзвуковые ракеты "Циркон".

18 апреля крейсер "Петр Великий" отметил 25 лет со дня поднятия Андреевского флага. Корабль является флагманом Северного флота, крупнейшим действующим неавианесущим ударным боевым кораблем в мире. Относится к проекту 1144.2 (шифр "Орлан", по кодификации НАТО - Kirov Class). Он оснащен ядерной энергетической установкой и управляемым ракетным вооружением. Предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.