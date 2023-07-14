Корабли разведки ВМФ довооружат управляемыми боевыми модулями

Специалисты учтут опыт эксплуатации в условиях специальной военной операции, сообщил источник

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Разведывательные корабли проекта 18280 типа "Юрий Иванов" и проекта 03182Р дополнительно вооружат дистанционно управляемыми боевыми модулями для борьбы с надводными беспилотниками с учетом эксплуатации в условиях специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС источник в военно-морской сфере.

"Разведывательные корабли с учетом использования в специальной военной операции планируют дополнительно усилить специальными средствами для защиты от надводных беспилотных аппаратов, в том числе и дистанционно управляемыми боевыми модулями с крупнокалиберными пулеметами", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что боевой модуль будет оснащен лазерным дальномером и автоматом сопровождения целей. Оператор установки может наблюдать за целями с помощью камеры и тепловизора.

По его словам, управляемые боевые модули планируют установить в первую очередь на корабль проекта 18280 "Иван Хурс". Кроме того, они будут поставлены также на два корабля аналогичного проекта, к строительству которых планируется приступить на Северной верфи с 2024 года. Будут довооружены боевыми модулями и два средних разведывательных корабля нового проекта 03182Р, которые строятся на Зеленодольском судостроительном заводе. Вторая пара таких же кораблей планируется к закладке в ближайшее время.

Корабли проекта 18280 вооружены четырьмя 14,5-мм морскими тумбовыми пулеметными установками МТПУ "Жало" и ПЗРК типа "Игла", "Верба".

24 мая Минобороны РФ сообщило об успешном отражении экипажем корабля Черноморского флота "Иван Хурс" атаки надводных беспилотников в 140 км северо-востoчнее пролива Босфор. Все безэкипажные катерa противника были уничтожены огнем из штатного воoружения корабля.