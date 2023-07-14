14 июля, 02:03
Военная операция на Украине

Войска РФ отбросили подразделения ВСУ на двух направлениях при попытке атаки

© Минобороны России

Российские силы также уничтожили боевую машину пехоты и два пикапа, уточнил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать на сватовском и краснолиманском направлении, но понесли потери и были отброшены в результате огня со стороны российской группировки "Центр". Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

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"На сватовском направлении огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение по атакующему российские позиции подразделению 66-й механизированной бригады ВСУ. Противник понес потери и отошел на ранее занимаемые позиции. На краснолиманском направлении подразделение 63-й механизированной бригады украинских войск при поддержке техники также предприняли попытки атаки позиций российских войск. В результате огневого поражения уничтожены боевая машина пехоты и два автомобиля типа пикап противника, а также [есть] существенные потери в живой силе противника", - сказал он. 

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