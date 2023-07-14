Войска РФ уничтожили дрон-камикадзе и ударили "Солнцепеком" по опорным пунктам ВСУ

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук также сообщил, что в районе Невского, Новой Егоровки и Серебрянского Лесничества авиация нанесла удары по скоплению живой силы противника

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские войска на краснолиманском направлении при помощи тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" поразили два опорных пункта противника, а также сбили дрон-камикадзе. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"Экипажами тяжелых и огнеметных систем "Солнцепек" нанесено огневой поражение по пяти целям, две из которых - опорные пункты националистов. В районах населенных пунктов Невское, Новая Егоровка и Серебрянского Лесничества авиацией группировки "Центр" нанесены удары по двум пунктам временной дислокации, складу боеприпасов и скоплению боевиков. Зенитным ракетным комплексом "Тор-М1" сбиты беспилотный летательный аппарат и дрон-камикадзе", - сказал он.