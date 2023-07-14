В ЛНР сообщили об уничтожении 12 диверсантов ВСУ на краснолиманском направлении

По словам подполковника Народной милиции республики в отставке Андрея Марочко, они пытались проникнуть в тыл российских подразделений

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие уничтожили 12 диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), попытавшихся проникнуть в тыл подразделений РФ между населенными пунктами Терны и Невское. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Украинская диверсионно-разведывательная группа, используя рельеф местности и под огневым прикрытием своей артиллерии, попыталась проникнуть в тыл наших подразделений на краснолиманском направлении между населенными пунктами Терны и Невское", - сказал он.

Марочко сообщил, что российские военнослужащие своевременно обнаружили диверсионно-разведывательную группу противника. "Группа в количестве 12 военнослужащих была уничтожена тяжелой огнеметной системой", - подчеркнул собеседник агентства.