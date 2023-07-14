В Херсонской области сообщили об уничтожении украинской гаубицы М777

По словам представителя экстренных служб региона, противник также потерял боекомплект к ней и расчет из пяти военнослужащих ВСУ на каховском направлении

ГЕНИЧЕСК, 14 июля. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на каховском направлении в Херсонской области гаубицу М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожена гаубица М777, боекомплект к ней и расчет из пяти боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС)", - сказал он.

В районе Антоновки на херсонском направлении уничтожены гаубица Д-30 и позиция ВСУ, около Приднепровского - расчет миномета калибра 120 мм. В островной зоне уничтожен пункт временной дислокации украинских военных, ликвидированы 12 человек, четверо ранены, две машины выведены из строя.