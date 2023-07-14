ВНИИ "Сигнал" в 2,5 раза увеличил производство комплектующих для востребованных вооружений

Согласно заявлению холдинга, в настоящий момент выполнение государственного оборонного заказа 2023 года обеспечивается предприятием на 100%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") в 2023 году в 2,5 раза увеличил производство комплектующих для особо востребованных вооружений.

"ВНИИ "Сигнал" (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех") в 2023 году увеличил производство комплектующий изделий для особо востребованных образцов вооружения в 2,5 раза. На текущий момент выполнение государственного оборонного заказа 2023 года обеспечивается предприятием на 100%", - сообщили в пятницу в холдинге.

Институт является разработчиком в том числе нескольких средств по автоматизации управления огнем артиллерии. В частности, на предприятии работают над автоматизированной системой управления огнем наведения для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.