14 июля, 11:09,
обновлено 14 июля, 11:16
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении на краснолиманском направлении трех атак ВСУ

Противник потерял за сутки до 90 военнослужащих, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении, противник потерял за сутки до 90 военнослужащих. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, 1 танк, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также 2 гаубицы Д-30", - сказал Конашенков.

Конашенков также отметил, что за прошедшие сутки ВС РФ отразили на этом направлении три атаки и пресекли деятельность одной диверсионно-разведывательной группы противника. 

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