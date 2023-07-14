МО РФ сообщило о пресечении деятельности трех украинских ДРГ в Запорожской области

По данным ведомства, диверсионные группы действовали в районах Пятихаток и Дорожнянки

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские войска за сутки пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах Пятихаток и Дорожнянки в Запорожской области. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Приютное, Пятихатки Запорожской области, Урожайное и Ровнополь Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Пятихатки и Дорожнянка Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал он.