14 июля, 11:12,
обновлено 14 июля, 11:16
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ херсонском направлении

Противник потерял до 70 военнослужащих, отметили в ведомстве

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили на херсонском направлении до 70 украинских военнослужащих и артиллерийскую систему М777 производства США. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 70 украинских военнослужащих, 5 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - сказал он. 

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