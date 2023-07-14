МО РФ сообщило о перехвате девяти снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"

По данным ведомства, за сутки уничтожено 14 украинских беспилотников

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Средствами противовоздушной обороны РФ за сутки перехвачено 9 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган", уничтожено 14 украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Володино Донецкой Народной Республики, Любимовка, Семеновка Запорожской области, а также Дмитровка Херсонской области", - сказал он.