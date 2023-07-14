14 июля, 11:14,
обновлено 14 июля, 11:21
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о перехвате девяти снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"

По данным ведомства, за сутки уничтожено 14 украинских беспилотников

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Средствами противовоздушной обороны РФ за сутки перехвачено 9 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган", уничтожено 14 украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Володино Донецкой Народной Республики, Любимовка, Семеновка Запорожской области, а также Дмитровка Херсонской области", - сказал он. 

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