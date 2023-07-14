14 июля, 11:14,
обновлено 14 июля, 11:18
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Противник потерял до 210 бойцов и артиллерийскую систему М777 производства США, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 210 бойцов и артиллерийскую систему М777 производства США. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Потери противника на данных направлениях составили до 210 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, 2 гаубицы: "Мста-Б" и "Д-20", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказал он. 

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