14 июля, 11:15,
обновлено 14 июля, 11:23

МО РФ сообщило об уничтожении более 5 тыс. беспилотников ВСУ с начала СВО

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили более 5 000 беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала проведения специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 455 самолетов, 242 вертолета, 5 009 БЛА, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 700 танков и других боевых бронированных машин, 1 138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 453 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 664 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он. 

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