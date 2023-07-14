14 июля, 11:17
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

Противник потерял до 20 военных, 2 бронемашины и 2 гаубицы, отметили в ведомстве

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на купянском направлении составили до 20 военных, 2 бронемашины и 2 гаубицы. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Тимковка, Новомлынск, Ольшана, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также 2 гаубицы "Д-20", - сказал он. 

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