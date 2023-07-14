МО РФ сообщило об отражении 16 атак украинских военных на донецком направлении

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские военные за прошедшие сутки успешно отразили 16 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, в том числе в районах Белогоровки в ЛНР и Клещеевки в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск за сутки успешно отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Зайцево, Веселое, Красногоровка, Северное, Марьинка и западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Конашенков добавил, что в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка в ДНР нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Также уничтожены два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Парасковиевка и Разлив в ДНР.