МО РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

Противник потерял до 280 военных, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки на донецком направлении составили до 280 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он указал, что российские военные за сутки успешно отразили 16 атак ВСУ на донецком направлении.

"В ходе боевых действий потери противника составили до 280 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN-TPQ-36", - сказал Конашенков.