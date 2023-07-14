14 июля, 11:19,
обновлено 14 июля, 11:30
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

Противник потерял до 280 военных, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки на донецком направлении составили до 280 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он указал, что российские военные за сутки успешно отразили 16 атак ВСУ на донецком направлении.

"В ходе боевых действий потери противника составили до 280 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN-TPQ-36", - сказал Конашенков. 

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