Балицкий предупредил о планах ВСУ перебросить силы в район Пятихаток

Врио губернатора Запорожской области отметил, что на пологовско-ореховском направлении оперативная обстановка остается без изменений

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Украинские войска планируют перебросить дополнительные силы и средства в район Пятихаток на запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"На пологовско-ореховском направлении оперативная обстановка без изменений, противник уже ослаблен и в последние сутки не предпринимал активных действий. Понятно, что сейчас он пытается сосредоточиться на восстановлении сил. По данным нашей разведки, противник планирует переброску сил в район Пятихаток", - написал Балицкий в Telegram-канале.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.