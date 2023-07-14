Роль США в конфликте и ужесточение финансирования от ЕС. События вокруг Украины

Украинский беспилотник упал минувшей ночью в городе Курчатове, где расположена Курская АЭС, критически важные объекты повреждений не получили, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила страны, которые поставляют беспилотники Украине, в "спонсировании ядерного терроризма".

США могли бы "хоть завтра" прекратить конфликт на Украине, отказавшись от поддержки Киева, но не хотят этого делать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Так оно и есть", - отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Еврокомиссия с будущего года существенно ужесточит условия финансирования Киева, сообщил замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки пытались наступать на донецком и краснолиманском направлениях, российские войска успешно отразили в общей сложности около 20 атак, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. С учетом боев на запорожском, купянском, херсонском и южнодонецком направлениях потери ВСУ составили порядка 670 военнослужащих.

Уничтожено шесть складов боеприпасов ВСУ, а также несколько единиц бронетехники и различные артиллерийские вооружения противника, в том числе производства США и Польши.

Общее количество беспилотников, уничтоженных с начала спецоперации, превысило 5 тыс. Также уничтожено 455 самолетов, 242 вертолета, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 700 танков и других боевых бронированных машин, 1 138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 453 орудия полевой артиллерии и минометов.

Обстрелы регионов РФ

ВСУ подвергли обстрелу поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области, в результате погибла пожилая женщина, ранения получили три человека, среди которых 16-летний подросток, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника на подлете к Воронежу. Жертв, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Украинский беспилотник минувшей ночью упал в городе Курчатове Курской области, где находится Курская АЭС. От детонации повреждены фасад и остекление многоквартирного дома. Пострадавших нет, сообщил глава региона Роман Старовойт, добавив, что критически важные объекты повреждений не получили.

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ дополнительные меры защиты критически важных объектов.

ВСУ не прекращают попыток нанесения ударов по российским объектам, но все системы ПВО в РФ раз за разом демонстрируют свою эффективность, отметил пресс-секретарь президента России.

В странах НАТО, поставляющих Украине беспилотники, "должны понимать, что их правительства спонсируют ядерный терроризм в исполнении киевского режима", подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Минная опасность

Командование Черноморского флота России предупредило о минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря. По сообщению Минобороны РФ, предупреждение обусловлено обнаружением дрейфующей украинской морской мины, выставленной в начале 2022 года в ходе "беспорядочного минирования прибрежной акватории Черного моря, невзирая на угрозу безопасности мореплавания".

Зерновая сделка

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него с российским лидером "общие позиции" по зерновой сделке. Напомнив, что генсек ООН Антониу Гутерриш направил Путину письмо с предложениями по черноморской инициативе, Эрдоган сказал: "Надеюсь, с этим письмом и с нашими с Россией общими усилиями мы продлим действие соглашения о зерновом коридоре и <...> внесем вклад в решение проблем наименее развитых, бедных африканских стран.

Мировое сообщество ожидает, что РФ "не только продлит, но и расширит" зерновую сделку, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Россия дополнительно проработает свои дальнейшие действия до окончания срока зерновой сделки, после чего "своевременно проинформирует о принятом решении", сказал Песков.

Роль США

США могли бы немедленно урегулировать конфликт на Украине, но не хотят этого делать, заявил в эфире радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии. По его словам, на саммите НАТО в Вильнюсе не удалось получить ответ на вопрос о том, почему американцы не хотят мира на Украине. Орбан добавил, что "Украина уже давно утратила свой суверенитет", и ситуацию в стране определяют западные государства, в первую очередь США.

"Так оно и есть", - согласился с мнением венгерского премьера пресс-секретарь президента РФ. По словам Пескова, именно США являются "застрельщиком в деле поставок все новых и новых видов вооружений на Украину, боеприпасов", именно США "постоянно подвигают Украину на то, чтобы воевать до последнего украинца".

Финансы для Киева

Европейский инвестиционный банк и страны ЕС перечислят Украине свыше €400 млн, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, это "поможет финансировать наиболее актуальные проекты по восстановлению, в частности объектов критической инфраструктуры".

Литва присоединится к формируемому ЕС фонду в размере €400 млн на восстановление Украины, перечислив туда €10 млн, заявила министр финансов республики Гинтаре Скайсте.

Еврокомиссия качественно ужесточит с 2024 года условия предоставления финансовой помощи Киеву, которая должна составить €50 млрд на следующие четыре года. Эти средства будут начисляться только в обмен на проведение конкретных реформ и подписание инвестиционных планов на период реконструкции страны, сообщил замглавы Еврокомиссии. Домбровскис объявил также, что почти две трети этих средств - €33 млрд - будут предоставляться не безвозмездно, а в виде кредитов. По сравнению с текущей программой помощи ее объем в пересчете на год снизится в полтора раза - с €18 млрд до €12,5 млрд.

Замороженные активы РФ

Европейский центробанк (ЕЦБ) не поддержал предложение Еврокомиссии взимать высокие налоги на непредвиденную прибыль с доходов, полученных в результате реинвестирования замороженных активов РФ, объем которых в ЕС оценивается в €200 млрд, сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, глава ЕЦБ Кристин Лагард обсудила с министрами экономики и финансов еврозоны эту меру и выступила против ее реализации. По ее словам, предложение о введении налогов на прибыль с замороженных активов "может привести к дестабилизации зоны евро и снизить ликвидность евро". Эти меры могут подорвать веру инвесторов в европейскую валюту, поэтому "потенциальные потери могут значительно превзойти суммы, которые Еврокомиссия намерена собрать" таким образом.

В свою очередь, Еврокомиссия заявила, что не считает такие риски серьезными, поскольку налог предполагается ввести только на прибыль с замороженных активов, тогда как сами активы останутся нетронутыми.