Кадыров заявил о взятии в плен "Ахматом" нескольких бойцов ВСУ на артемовском направлении

По словам главы Чеченской Республики, распространенные в интернете сведения об успехах украинских войск на этом направлении не соответствуют действительности

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о взятии в плен восьмерых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении, куда ранее были передислоцированы бойцы спецназа "Ахмат".

"Бойцы спецназа "Ахмат"совместно с 346-й бригадой специального назначения и четвертой бригадой второго армейского корпуса ЛНР взяли в плен очередную партию военнослужащих ВСУ. <…> На кадрах вы можете видеть пленных 419-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Эти восемь человек останутся живы благодаря тому, что попали в плен", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, распространенные в интернете сведения об успехах украинских войск на этом направлении не соответствуют действительности.

"Если им верить, то поселок Клещеевка уже под контролем укронатовцев, как и сам Бахмут. Но у меня есть своя, более реальная информация о положении дел. <…> У российских воинов на бахмутском направлении все в порядке. Наши подразделения действуют очень организованно, согласно разработанному плану. Пленных еще много", - добавил Кадыров.