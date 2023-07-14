Самолеты проамериканской коалиции пять раз нарушили воздушное пространство Сирии

По словам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Гуринова, подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов с участием гражданских самолетов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Истребители проамериканской антитеррористической коалиции за прошедшие сутки пять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщил в пятницу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано пять нарушений воздушного пространства Сирии парой истребителей F-16, парой истребителей "Тайфун" и одним самолетом МС-12 "коалиции", - сказал Гуринов.

По его словам, подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов с участием гражданских самолетов. Также были зафиксированы 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов "коалиции".