15 июля, 05:15
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о поражении двух складов боеприпасов ВСУ

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев рассказал, что расчет РСЗО "Торнадо-С" нанес огневой удар по скоплению живой силы 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Червоного

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Штурмовая армейская авиация группировки войск "Юг" нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы противника, целями также стали два склада боеприпасов. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

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"Ракетно-бомбовые удары наносились по скоплениям живой силы и местам сосредоточения боевой техники противника на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях. Также пораженными целями авиации стали два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Северск и Верхнекаменское", - заявил Астафьев.

Как отметил Астафьев, расчет РСЗО "Торнадо-С" нанес огневой удар по скоплению живой силы 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Червоного. 

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