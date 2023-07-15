Минобороны РФ сообщило о поражении двух складов боеприпасов ВСУ

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев рассказал, что расчет РСЗО "Торнадо-С" нанес огневой удар по скоплению живой силы 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Червоного

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Штурмовая армейская авиация группировки войск "Юг" нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы противника, целями также стали два склада боеприпасов. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Ракетно-бомбовые удары наносились по скоплениям живой силы и местам сосредоточения боевой техники противника на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях. Также пораженными целями авиации стали два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Северск и Верхнекаменское", - заявил Астафьев.

Как отметил Астафьев, расчет РСЗО "Торнадо-С" нанес огневой удар по скоплению живой силы 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Червоного.