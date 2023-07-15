Минобороны РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев заявил, что три украинских штурмовых отряда при попытке прорваться в направлении Берховского водохранилища понесли серьезные потери

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Подразделения группировки сил "Юг" отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лисичанском и соледаро-артемовском направлениях. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Подразделениями Южной группировки войск отбиты четыре атаки противника на лисичанском и соледаро-артемовском направлениях", - заявил Астафьев. По его словам, три штурмовых отряда из состава 60-й механизированной бригады ВСУ при попытке прорваться в направлении Берховского водохранилища понесли серьезные потери.

Как отметил Астафьев, российские военнослужащие также проявили мужество и героизм при отражении наступления противника в направлении Клещеевки.