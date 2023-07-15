15 июля, 05:16
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев заявил, что три украинских штурмовых отряда при попытке прорваться в направлении Берховского водохранилища понесли серьезные потери

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Подразделения группировки сил "Юг" отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лисичанском и соледаро-артемовском направлениях. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

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"Подразделениями Южной группировки войск отбиты четыре атаки противника на лисичанском и соледаро-артемовском направлениях", - заявил Астафьев. По его словам, три штурмовых отряда из состава 60-й механизированной бригады ВСУ при попытке прорваться в направлении Берховского водохранилища понесли серьезные потери.

Как отметил Астафьев, российские военнослужащие также проявили мужество и героизм при отражении наступления противника в направлении Клещеевки. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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