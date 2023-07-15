Минобороны РФ сообщило о завершении весеннего призыва

По данным ведомства, в ВС России и другие воинские формирования для прохождения срочной службы призваны и направлены 147 тыс. человек

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Весенний призыв граждан на военную службу в России завершен, в Вооруженные силы (ВС) РФ и другие воинские формирования для прохождения срочной службы призваны и направлены 147 тыс. человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Весенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента РФ от 30 марта 2023 года №220 весной этого года для прохождения военной службы по призыву в ВС РФ и другие воинские формирования призваны и направлены 147 тыс. человек", - сказали в оборонном ведомстве.

Призывные комиссии начали работу с 1 апреля, а отправки призывников со сборных пунктов российских субъектов в войска (силы) начались с 20 апреля.