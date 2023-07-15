15 июля, 08:50

МО РФ сообщило об использовании самолетов и ж/д транспорта для отправки призывников

В ведомстве отметили, что молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований, имели право выбора пройти военную службу в различных видах вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Самолеты военной и гражданской авиации, а также железнодорожный транспорт использовались для отправки новобранцев в ходе весеннего призыва 2023 года. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

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"Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил Российской Федерации, девять воинских эшелонов, 153 рейса гражданской авиации, более 2 тыс. вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований, имели право выбора пройти военную службу в различных видах вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

Призывники перед отправкой к местам прохождения службы были обеспечены повседневной формой одежды: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного цвета, а также банковскими и персональными электронными картами, несессерами. 

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