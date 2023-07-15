15 июля, 09:10
Военная операция на Украине

Российский командир рассказал о взятии в плен трех бойцов ВСУ под Кременной

Командир штурмового отряда с позывным Рубеж сообщил, что для этого его подчиненный с позывным Тапок притворился сослуживцем противников и начал разговаривать с ними на украинском языке

ЛУГАНСК, 15 июля. /ТАСС/. Российский пехотинец с позывным Тапок взял в плен трех украинских солдат во время штурма опорного пункта под Кременной, притворившись их сослуживцем и начав разговаривать с ними на украинском языке. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового отряда, в котором служит Тапок, с позывным Рубеж.

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"Есть у меня гранатометчик с позывным Тапок. В одну из ночей мы пошли на штурм опорника (опорного пункта - прим. ТАСС). А он подносил боекомплект товарищам и в ночи проскочил уже занятый опорник и залез в опорник с противником. Проявил смекалку, начал разговаривать с ними на украинском, сказал им: "Пацаны, нужно бежать, сейчас будет штурм". Они послушались, вышли с опорника. Потом он скомандовал им лечь и отбросить оружие", - рассказал Рубеж.

Всего Тапок взял в плен троих бойцов ВСУ. За это он был награжден орденом Мужества. 

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