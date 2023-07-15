15 июля, 09:43,
обновлено 15 июля, 09:56
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили о девяти атаках ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях

По словам начальника пресс-центра группировки войск "Центр" Александра Савчука, им нанесли огневое поражение

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли девять атак на позиции российских войск на сватовском и краснолиманском направлениях, им нанесено огневое поражение. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

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"На сватовском и краснолиманском направлениях противник предпринял девять атак позиций российских войск. В результате слаженных действий подразделений, а также при поддержке авиации и артиллерии группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение живой силе и технике", - сказал он.

Удары нанесены по живой силе и технике "21-й, 42-й, 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", добавил Савчук. По его словам, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля типа пикап. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30, САУ "Гвоздика", боевая машина РСЗО "Град" и расчет миномета калибра 120 мм. 

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