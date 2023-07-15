Три российских бойца под Кременной взяли опорный пункт, который обороняли 10 солдат ВСУ

Сложность была не в количестве противника, а в участке местности, отметил командир штурмового отряда с позывным Рубеж

ЛУГАНСК, 15 июля. /ТАСС/. Три российских солдата под Кременной в ЛНР взяли штурмом опорный пункт, на котором находились десять бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал ТАСС командир штурмового отряда с позывным Рубеж.

"Штурмовали мы ротный опорный пункт, глубиной порядка 1 км 200 м забрали земли. Очень удачно мы прошли, почти без потерь, один раненый только. И боец с позывным Дантист решил штурмовать следующий опорный пункт противника, до которого было около 200 м. Противник показывал всякие [неприличные] жесты. На что Дантист разозлился, накидал им с гранатомета и с двумя бойцами пошел отбивать опорный пункт, а там было до 10 человек противника. В итоге опорный пункт был взят", - рассказал Рубеж.

Он добавил, что в его штурмовом подразделении служат как мобилизованные, так и контрактники. В задачи его отряда входит штурм опорных пунктов на тех участках, где передовые подразделения не могут справиться с задачей. Между задачами подразделение выводится в тыл на отдых и тренировки.

"Последняя боевая задача была выйти в стык между двумя бригадами противника и занять взводный опорный пункт. Сложность была не в количестве противника, а в участке местности. Он находился на высоте, а мы шли снизу на высоту. Плюс участок минных полей и инженерные заграждения. И лес был полностью уничтожен артиллерией, и участки местности были пристреляны. Около 500 м по открытой местности. Переползали, перебежками двигались. Пробовали утром на технике, не получилось из-за минных полей, а потом уже мелкими группами подошли под огнем артиллерии и стрелковым огнем", - рассказал Рубеж.